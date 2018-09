Homem é assassinado com vários tiros de pistola no Jardim Eldorado em Vilhena

Um homem identificado como sendo Joási Junior Ferreira Bernardes, de 25 anos, foi assassinado na noite de domingo, 9, com vários tiros de pistola.

De acordo com as primeiras informações colhidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima caminhava pela Avenida 34, quando o matador se aproximou e passou a disparar, Joási ainda teria corrido, mas foi alcançado pelo atirador. A vítima caiu agonizando na calçada próximo a uma igreja evangélica e morreu.

Informação extraoficial dá conta que a vítima tinha passagens pela polícia e era usuário de drogas.

A Polícia Técnica Cientifica (Politec) foi chamada e após os trabalhos de praxe o corpo foi liberado para a funerária São Matheus fazer a remoção.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia