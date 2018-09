Jaime Bagattoli participa de carreata em Ji-Paraná

O Partido Social Liberal (PSL) realizou na tarde do último domingo, 9, uma carreata pelas principais ruas e avenidas do município de Ji-Paraná. O evento contou com a presença do candidato ao Senado, Jaime Bagattoli, bem como do candidato ao governo, Marcos Rocha e candidatos a deputados federais e estaduais.

Em sua fala, Marco Rocha relembrou o atentado sofrido pelo candidato à presidência da república, Jair Bolsonaro, e disse que a tentativa de homicídio não amedrontou, apenas aumentou o desejo da equipe do PSL em garantir mudança para o país e o Estado de Rondônia.

O candidato ao Senado, Jaime Bagattoli, agradeceu à população de Ji-Paraná pelo acolhimento e as palavras de incentivo que recebera ao longo de sua passagem pelo Município.

“Estamos apresentando nossa plataforma de trabalho e percebemos por onde passamos a indignação das pessoas em relação ao cenário político atual, e o desejo por mudança. Nós queremos a mesma coisa e é por isso que estamos firmes neste projeto”, comentou Bagattoli.

Logo no começo da noite, Bagattoli e a comitiva do PSL seguiu para o município de São Miguel do Guaporé onde irão visitar lideranças, empresários para apresentar suas propostas de trabalho.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria