Jovem é detido conduzindo Honda Bros com placa de Sundown Max em Vilhena

Um jovem de 19 anos foi flagrado na noite de domingo, 09, por uma guarnição que realizava patrulhamento de rotina pelo Jardim Eldorado, em Vilhena, devido estar pilotando uma motocicleta Honda Bros 150, de cor preta, com uma placa registrada como sendo de uma Sundown Max 125, de cor vermelha.

Após consultarem a placa do veículo e constatarem a adulteração, os militares abordaram o piloto na Avenida Tancredo Neves, e em vistoria ao veículo, foi percebido que o lacre estava preso com arrame e o número do chassi correspondia à placa NBM-4579, diferentemente da que estava na motocicleta (NDT-5393).

Diante dos fatos, o jovem e o veículo foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as devidas providências.

Nenhuma das placas acima citadas possui registro de furto ou roubo junto ao sistema do DETRAN.