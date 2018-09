Maurão de Carvalho vai ampliar serviços de saúde no interior e construir novo pronto-socorro na capital

A construção do novo pronto-socorro em Porto Velho, junto com a ampliação e implantação de novos serviços de saúde no interior foram definidas como prioridades pelo candidato a governador Maurão de Carvalho, da coligação Rondônia, unidos somos fortes, ao participar de eventos de campanha na capital e em outros municípios.

“A saúde, embora tenha enfrentado avanços nos últimos anos, precisa de ações continuadas para que os serviços já existentes no interior se consolidem, a exemplo do Heuro e do Regional, em Cacoal; mas que possam receber novos investimentos e que em outras regiões, a exemplo de Vilhena, Ji-Paraná e Guajará-Mirim, onde o Governo precisa ampliar esses serviços de saúde”, explicou Maurão.

Para o candidato, outra prioridade é a construção do novo Hospital de Urgência e Emegência (Heuro) para desafogar de vez o João Paulo II. “Somos conscientes de que é preciso um novo pronto-socorro e vamos buscar os meios de concluir a obra do Heuro em Porto Velho”, acrescentou.

Maurão aproveitou para pontuar que hoje, a maioria dos que precisam do atendimento emergencial é de vítimas de acidentes de transito, especialmente envolvendo motocicletas. “Temos que trabalhar com mais orientação, prevenção e conscientização no trânsito, para que esse volume de acidentados diminua”, completou.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria