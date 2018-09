Motoneta roubada durante feriado é encontrada abandonada no Embratel

Uma motoneta Honda Biz de cor preta, com placa NCE-4987, que havia sido furtada em frente a empresa Diságua, localizada na Avenida Marechal Rondon, no Centro de Vilhena, na manhã do feriado de sete de setembro, foi localizada abandonada próximo uma chácara no Bairro Embratel.

De acordo com o registro da ocorrência, uma denúncia anônima realizada através da central da Polícia Militar (PM), deu conta de que no local acima citado, havia um veículo abandonado.

Quando uma guarnição chegou ao endereço informado pelo denunciante, avistou a motoneta, confirmando através da placa, que a mesma era produto de furto.

O veículo que estava com fita adesiva colada na última letra da placa, foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da recuperação.

Texto e foto: Extra de Rondônia