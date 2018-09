Partidas eletrizantes marcam 3ª rodada da Taça Aciv de Futebol Society

Onze partidas, valendo a 3ª rodada da Taça Aciv de Futebol Society 2018, foram realizadas neste final de semana na sede esportiva da Associação Comercial e Industrial de Vilhena (Aciv).

No sábado, 01, aconteceram cinco confrontos eletrizantes. A equipe do Primos FC empatou em 01 a 01 com Titanium FC. O segundo confronto ficou com CT Verdão, que perdeu de 02 a 00 com Tornearia Brasil.

A Distribuidora Líder Gazin venceu a Honda Canopus, pelo placar 05 a 02. Na quarta rodada, Zoche Baterias venceu de 01 a 00 Castrilon.

A última partida de sábado foi entre a Gbim Pneus, que venceu de 02 a 01 Juventus Macedo Madeiras, valendo na categoria veterano.

DOMINGO

No domingo, 09, mais seis partidas foram realizadas quatro na categoria aberto e duas pelo veterano.

Na categoria aberto, a equipe RB Casa do Marceneir goleou por 05 a 01 Geninho Lanches. O segundo confronto ficou entre Citiplac, que venceu também de goleada em 04 a 00 Metal Perfil.

Na terceira rodada, mais um confronto pelo veterano foi disputado entre Aciv e Orquidário Pai e Filhos, ficando a vitória para a entidade empresarial em 02 a 01. O quarto foi entre Macedo Materiais de Construção que venceu 02 a 01 Insufilme Planalto.

Na quinta partida, o Bem Amigos Daniela venceu 02 a 00 Tornearia Modelo, e o último confronto ficou entre Truck Center e Shalk 51, empatando em 01 a 01.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia