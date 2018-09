PM realiza Operação Lei Seca educativa em Vilhena

Durante a Operação Lei Seca, de caráter educativo, realizada na noite da sexta-feira, 07, na Avenida Paraná, em frente a Móveis Gazin, em Vilhena, através do DETRAN, do CIRETRAN e com o apoio da Polícia Militar, 68 condutores foram abordados.

A operação teve início com uma orientação, com o objetivo de mediar a cada policial e agente do DETRAN, a execução da missão e determinar as funções de cada um.

Porém, mesmo sendo contatadas irregularidades, como o caráter da blitz era totalmente educativo, não houve registro de autuações.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: PM