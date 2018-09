Amigos realizam festa beneficente para ajudar em tratamento de pioneiro coloradense

Os amigos de Júlio Cardoso de Sá, de 66 anos, estão organizando uma festa beneficente para custear o tratamento do idoso que se encontra em estado grave no hospital de Cacoal, após ser vitima de Acidente Vascular Cerebral (AVC) pela quinta vez.

Júlio é morador de Colorado e tem lutado contra doença há cerca de cincos anos. Devido às ocorrências, o idoso está sem o movimento dos braços e pernas, respirando através de balão de oxigênio e se alimentando por meio de sonda.

Visando angariar recursos para o tratamento de Júlio, no próximo domingo 23, será realizado um almoço com baile dançante, na comunidade Imaculado Coração de Maria, localizada na linha 4 Km 16 – Zero Eixo rumo Colorado.

Durante o almoço haverá leilão de gado, torneio de futebol suíço com premiações do 1º ao 3º lugar, após haverá baile dançante. Toda a população está convidada para participar e contribuir com o pioneiro.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de Família