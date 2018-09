AVEC realiza desafio de conhecimento com acadêmicos de Administração e Ciências Contábeis

No último domingo 09, foi comemorado o “Dia do Administrador”, e para celebrar a data a Associação Vilhenense de Educação e Cultura (AVEC) reuniu os acadêmicos de Administração e Ciências Contábeis para participarem do “I Desafio de Conhecimentos da Administração”.

A dinâmica consistiu em um jogo com perguntas e tarefas técnicas que os acadêmicos, que foram divididos em grupos, deveriam cumprir.

Organizada pelo coordenador do curso de administração, Ricardo Silvestre Soares, o primeiro desafio reuniu cerca de 50 alunos que tiveram suas performances avaliadas pelos professores Wellington Mello, Dejane Chauvin, Aniele Tesser, Fabiana Holler e pela secretária acadêmica Adriana Nunes.

A equipe vencedora foi a formada pelos acadêmicos do 8º período de Administração. Após a gincana, os acadêmicos se confraternizaram com os professores, e a equipe vencedora recebeu um kit churrasco com 10kg de carne, quatro caixas de cerveja e carvão.

O coordenador do curso explica que o objetivo é fomentar a interatividade entre os alunos, “conseguimos trabalhar essa parte da interatividade e também medir o conhecimento assimilado em sala de aula pelos alunos. Tais atividades são importantes para os acadêmicos desenvolverem o trabalho em equipe”.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria