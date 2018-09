CAMPANHA: Expedito Junior recorda sua luta para desengavetar transposição

Em reunião com grupo de servidores do ex-território, candidato ao governo relatou todo empenho para mobilizar votação no Senado

Em conversa com um grupo de servidores do ex-território que foram alcançados pela transposição para os quadros da União, o candidato ao governo pela coligação “Rondônia, esperança de um novo tempo”, Expedito Junior, recordou da grande luta que encampou no Senado para desengavetar e colocar em votação o projeto que estava paralisado não só no Senado como também na Câmara dos Deputados.

Com uma determinação quase que obsessiva, Expedito Junior abraçou três bandeiras particularmente: o andamento da transposição dos servidores do ex-território federal; a tese de que a dívida do Beron com o Banco Central já tinha sido paga e a regulamentação da profissão de mototaxista. Em termos de mobilização, conseguiu êxito nas três frentes, no entanto, a questão do Beron, apesar de aprovada no Senado, não foi cumprida pelo governo federal e acabou sendo judicializada.

Para conseguir aprovar a PEC da transposição, o então senador Expedito Junior adotou a tática de cobrar, sistematicamente, da tribuna do Senado, que os presidentes das casas legislativas e o colégio de líderes colocassem a proposta em votação. Fez, inclusive, uma contagem regressiva na qual lembrava diariamente quantos dias faltavam para o recesso parlamentar.

Com toda essa dedicação, conseguiu a simpatia de duas lideranças estratégicas. A do então presidente do Senado, José Sarney e do então líder do governo, senador Romero Jucá, representantes das bancadas do Amapá e de Roraima, estados que por meio de suas atuações obtiveram o direito a transposição de seus servidores.

Jucá, articulou e conseguiu, inclusive, que no dia da votação, em outubro de 2009, a proposta fosse votada em primeiro e segundo turno, sem o prazo regulamentar (interstício), de uma para outra sessão. O projeto acabou sendo aprovado pelos 53 senadores presentes à sessão, sem nenhuma abstenção e nenhum voto contrário.

Ao final da sessão, associações e sindicatos de servidores fizeram circular um manifesto em reconhecimento ao trabalho e dedicação de Expedito.

Dizia o manifesto: “Excelentíssimo Sr. Senador da República Federativa do Brasil, Expedito Júnior As entidades sindicais e associativas representativas dos servidores públicos do Estado.

Autor e foto: Assessoria