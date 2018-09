Estelionatário usa nome de revendedora vilhenense para aplicar golpe no OLX

Um homem de 38 anos, morador da zona rural de Corumbiara, procurou a Polícia Civil na tarde de segunda-feira, 10, para relatar que havia sido vítima de um estelionatário, que fez uso do nome de uma reconhecida revendedora de veículos de Vilhena, para plicar golpe no site OLX.

De acordo com a vítima, após visualizar um anúncio de venda de um a Fiat Pálio, de cor preta, pelo valor de R$ 9.500,00, onde o anunciante fazia uso de uma foto da fachada da referida revendedora, esta entrou em contato com o vendedor, que identificou com o nome Bruno Torres de Souza.

Após fecharem o negócio no valor de R$ 8.500, Bruno teria solicitado dois depósitos nos valor de R$ 1 mil e R$ 2 mil, em contas distintas, que de pronto foram realizados pela vítima.

Ao se dirigir até a revendedora para retirara o carro, o homem teve conhecimento de que no local não trabalhava ninguém com o nome Bruno e que ele havia sido vítima de um golpe.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa