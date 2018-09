“Homem que não respeita mulher, merece cadeia”, diz Coronel candidato ao governo de RO

“Em meu governo vou capacitar mulheres que irão ocupar o cargo de delegadas. Elas atenderão as cidadãs que são vítimas de seus parceiros. Temos que humanizar esse atendimento, pois as mulheres são muito valiosas, e não merecem que maridos covardes batam nelas. Quando for governador, eles serão presos pelas mulheres e pagarão por seus crimes. Lugar de homem covarde que bate em mulher é na cadeia”, afirmou

Para atender as mulheres, Coronel Charlon disse que as delegacias, receberão todo aparato necessário para funcionar com eficácia. “Vamos colocar todas as delegacias na era da tecnologia e da modernidade, investiremos no setor de inteligência para facilitar o trabalho de nossos agentes que terão condições de humanizar o atendimento ao nosso povo que precisa de nossas policias”.

Segundo Coronel Charlon a segurança terá prioridade em seu governo. Vamos destinar recursos para melhorar o trabalho dos militares valorizando nossos policiais militares e civil. Temos que melhorar o salário e o plano de carreira de nossos soldados e oficiais, isso sem digo também aos agentes penitenciários de nosso estado. Vamos ajudar essa categoria necessita de de atenção especial por parte do governo. Eles têm uma missão perigosa que é cuidar de mais de 11 mil presos em todo o estado. Os agentes penitenciários devem socorridos pois estão esquecidos e isso no meu governo vai acabar”, concluiu

Quero deixar claro que bandido no meu governo não terá vez. Depois de fazermos as mudanças para melhorar as nossas equipes de segurança, vamos para cima dos bandidos e quero deixar um recado para eles: “Ou vocês mudam de vida, ou vão morar no presidio. Se tem uma coisa que não somos é covarde. Coragem é o que não nos falta” disse Coronel Charlon. O candidato deixou claro que quer ser o governador de Rondônia para contribuir para um estado melhor , mais eficiente e transformador, para poder oferecer à população sobretudo a mais carente, melhor educação, saúde do nosso estado e melhorar o transporte popular.

Autor e foto: Assessoria