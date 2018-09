Jovem reclama de não reembolso de ingressos e produtor de show cancelado apresenta proposta

O jovem João Oliveira entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia na tarde desta terça-feira, 11, se dizendo revoltado com o fato de há quatro meses aguardar o reembolso dos ingressos que comprou para o show da dupla Bruno e Barreto, que foi cancelado em Vilhena.

Os organizadores do show, que deveria ter ocorrido no dia 10 de maio do ano corrente, no parque de exposição, mas devido a meta de vendas de ingressos não ter sido atingida, foi cancelado, afirmaram terem reembolsado quase 70% dos expectadores, porém, segundo o denunciante, o restante dos compradores, quatro meses depois, ainda aguardam a devolução dos valores dos ingressos.

João afirmou ainda, que já procurou o responsável por um dos pontos de vendas, porém, foi informado que os produtores não foram mais vistos.

No entanto, a reportagem do site falou com Guilherme Augusto Pereira, um dos responsáveis pela organização do show, que afirmou não possuir um prazo para reembolso dos ingressos restantes, devido os produtores estarem aguardando a decisão de um processo aberto contra Bruno e Barreto, que se favorável, exigirá da dupla, a devolução de uma porcentagem do valor pago antecipadamente, como rezava em contrato, que será usado para o ressarcimento do público.

Guilherme afirmou ainda, que a primeira leva de reembolsos foram custeadas pela própria produtora, que gastou cerca de R$ 20 mil.

No entanto, o organizador relatou que a produtora está planejando um novo show ainda para este ano e que as pessoas que possuem ingressos do de Bruno e Barreto, que foi cancelado, caso se interessem, podem realizar a troca das entradas e prestigiar o novo evento.

Caso alguém tenha interesse em obter mais informações sobre a proposta de troca de ingressos apresentada acima, pode entrar em contato diretamente com Guilherme, pelo telefone (69) 98112-4499.

Texto e foto: Extra de Rondônia