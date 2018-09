Motorista avança preferencial e atinge moto em cruzamento

O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 11, por volta das 09h30, no cruzamento na Avenida Antônio Pereira dos Santos, com Rua 508, Bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com a Polícia Militar de Trânsito (P-trân), a condutora da Honda Biz 125, de cor prata, placa NBK-7831/Vilhena, seguia pela Avenida Antônio Pereira dos Santos, sentido BR-364, quando a chegar ao cruzamento, acabou sendo atingida por uma caminhonete Chevrolet S-10, de cor prata, placa NCG-7510/Vilhena, no qual o condutor teria avançado a preferencial e provocado à colisão.

No impacto, a motociclista foi lançada no canteiro da avenida sofrendo varias escoriações. A vítima foi socorrida por uma Unidade do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia