Motorista avança sobre bloqueio policial em cena de acidente e acaba preso por embriaguez e porte ilegal de arma de fogo

Os fatos se deram na noite de segunda-feira, 10, no momento em que uma guarnição da Polícia Militar de Trânsito (P-Tran) realizava a segurança na cena de um acidente de trânsito ocorrido no cruzamento da Avenida Brigadeiro com a 30, no Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, um motorista de 33 anos, que conduzia um Fiat Strada, de cor branca, avançou sobre o bloqueio e saiu arrastando um dos cones que possui sinal luminoso, só parando ao ser interceptado pelos policiais.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, ao descer do veículo, o motorista apresentava forte odor etílico e fala enrolada, porém, se recusou a realizar o teste do bafômetro, sendo solicitado o apoio de outra guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) para conduzir o agente à delegacia, devido os militares que estavam no local, não poderem sair antes da realização da perícia.

Quando a guarnição solicitada chegou, foi realizada uma busca no veículo, sendo localizada atrás do banco do motorista, uma pistola da marca taurus, calibre 7,65, devidamente municiada, sobre a qual, o motorista assumiu a propriedade.

Diante dos fatos, o condutor, que já havia recebido voz de prisão por embriaguez na direção, também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, sendo apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para serem tomadas as providências cabíveis a cada crime.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa