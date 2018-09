Rosangela Donadon anuncia R$ 1 milhão na conta da prefeitura para aquisição de aparelho de tomografia em Vilhena

Ao todo, emenda da deputada é de R$ 1,5 milhão. Município já pode dar início ao processo licitatório

A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) visitou, na tarde desta segunda-feira, 10, a redação do Extra de Rondônia, momento em que detalhou os investimentos conquistados para Vilhena e os demais municípios da região do Cone Sul durante seus quase quatro anos de mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE).

Um dos assuntos mais importantes é o investimento de R$ 1,5 milhão para aquisição de um aparelho de tomografia computadorizado para atender os pacientes do Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira. Emenda parlamentar para esta finalidade foi destinado em 2017.

De acordo com a deputada, em julho deste ano, foi paga a 1ª parcela da emenda, no valor de R$ 500 mil. Rosangela celebrou, mas afirmou que estaria cobrando agilidade no pagamento das outras duas parcelas.

Nesta segunda-feira, 10, o Fundo Estadual de Saúde realizou o pagamento da segunda parcela do convênio. Mais R$ 500 mil foram pagos, totalizando o valor de R$ 1 milhão.

A deputada destaca que a saúde sempre foi prioridade em seu trabalho como parlamentar.

“Já existia em mim, essa vontade de destinar um aparelho de tomografia para nossa região. Até que certa vez, em uma conversa com um pai de família, o senhor me contou que havia perdido um filho devido à falta deste aparelho em Vilhena. Uma história triste e que me incentivou ainda mais, a lutar pela prioridade de se ter um aparelho de tamanha importância dentro do Hospital Regional”, contou.

Rosangela também reforça que o município já pode dar início ao processo licitatório para aquisição do aparelho, pois devido ao tempo de processo, assim que cair a terceira e última parcela, mais ágil chegará o tomógrafo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia