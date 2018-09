Segunda-feira é marcada por onda de furtos e roubos em Vilhena

A Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena recebeu vários registros de furtos e roubos durante a segunda-feira, 10, nos quais algumas vítimas afirmaram terem sido alvos de meliantes armados e outros, que chegaram em suas casas e comércios e se deparam com portas ou janelas arrombadas.

Dentre as vítimas de assaltantes armados estão o dono de uma lanchonete, localizada no Jardim Primavera, que foi rendido por dois indivíduos morenos e magros, sendo que um portava um revólver, e uma mulher, que caminhava pela Avenida Marques Henrique, Centro, e teve sua bolsa tomada à força por um meliante, que portava uma faca.

Da lanchonete os bandidos roubaram o aparelho celular do proprietário e o valor de R$400,00 que estava no caixa. Já a bolsa da transeunte, além de todos seus documentos pessoas, continha a quantia de R$ 4.200,00, que mesmo o agente do crime tendo sido capturado pela polícia nas proximidades do local, não foram recuperados.

Já dentre os pertences levados por ladrões que violaram portas e janelas de comércios e casas, estão um cartão de abastecimento de um posto de combustíveis e peças de semi joias, que foram levados de uma residência localizada no Bairro Solar, e um aparelho televisor de 29 polegadas, uma caixa de cerveja e um pacote de paçoca, levados de uma lanchonete, localizada na Avenida José do Patrocínio, Centro.

Houve também o caso de um ladrão, que invadiu uma casa, localizada no Bairro Flor de Lis, apenas para se alimentar dos produtos que estavam na geladeira da vítima.

