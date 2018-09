ACICA reativa associação e convoca membros para eleição

A Associação Comercial e Industrial de Cabixi (ACICA) está convocando todos os sócios para uma assembleia geral que ocorrerá no dia, 02 de outubro, a partir das 07h00 no auditório da prefeitura do município, localizado na Avenida Tamoios, 4031 – Centro.

A reunião tem o objetivo de reativar a ACICA, eleger e dar posse a diretoria escolhida e o conselho fiscal. Confira o edital.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra