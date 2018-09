Associação é multada em R$ 25 mil e prefeitura faz alerta contra queimadas em Vilhena

A Associação “El Shaddai – Vida Ativa” foi multada em R$ 25 mil no final de agosto deste ano pela prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

Conforme o auto de Infração nº 0386, a entidade infringiu o disposto no artigo 43 do Decreto nº 6514/2008,

Tal decreto dispõe sobre infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, como “destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação natural, em qualquer estágio sucessional, ou utilizá-las com infringência das normas de proteção em área considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida”.

ALERTA DE QUEIMADAS

A Semma promove nesta semana uma campanha de conscientização contra a propagação intencional de incêndios, tanto na área rural como urbana.

“Queimada é crime. Neste fim do período da seca vemos que alguns focos de queimadas ainda continuam aparecendo nos arredores da cidade. Isso prejudica a saúde de todos, inclusive de quem incendeia, obviamente. Além disso, há multa e penalidades severas pelo ato ser crime ambiental”, explica Marcela Almeida, secretária de Meio Ambiente.

Nesta terça-feira, 11, de manhã, três equipes da Semma se dividiram na cidade na realização de pit-stops em semáforos para distribuir material de conscientização.

Por sua vez, a lei municipal de Vilhena que trata do assunto prevê multa que varia de R$ 1 mil a R$ 2 mil para quem causar incêndios.

A denúncia pode ser feita diretamente para o celular 98413-9957 ou para o telefone 3321-4084.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia (arquivo)