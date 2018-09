Atleta vilhenense é bicampeão nacional de Karatê

O atleta vilhenense João Gustavo Cotta, de 9 anos, consagrou-se bicampeão na categoria mirim no Campeonato Brasileiro de Karatê 2018. A competição aconteceu no Ginásio Nilson Nelson, na capital Brasília entre os dias 7 e 9 de setembro e reuniu cerca de 1600 atletas do país.

Faixa laranja, João também foi destaque na categoria individual ficando em 3º lugar e na modalidade em equipe (OPEM) ficou na terceira colocação, onde participaram 22 caratecas de 22 países.

Com o bicampeonato, o atleta garantiu sua classificação para mundial que será realizado na cidade Hradec Králové na República Tcheca entre os dias 15 a 21 de julho de 2019.

O pai do atleta, Gustavo Cotta disse que o filho tem se dedicado ao máximo nos treinos com o sensei Flavio Gomes para o campeonato e agradeceu apoio da escola de inglês Fisk.

“Mesmo das dificuldades de apoio por parte da prefeitura e patrocínio com empresas da cidade, João venceu na sua categoria com muito suor e dedicação. Os obstáculos são pequenos quando há amor naquilo que faz”, pontuou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação