Casal é preso por tráfico de drogas no Cristo Rei

Os fatos se deram no final da manhã de terça-feira, 11, em uma residência localizada na Rua 1503, no Bairro Cristo Rei, onde uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) se dirigiu para averiguar uma denúncia de venda de entorpecente.

Após terem conhecimento de que um indivíduo suspeito havia acabado de sair do imóvel como carona de um mototaxista, os militares interceptaram o veículo e realizaram uma revista no indivíduo, que apresentou uma carteira de identidade com o nome José Alex de Jesus Santos e estava em posse de dois invólucros de pasta base de cocaína e um de maconha.

Diante da contradição do suspeito, que alegou ter acabado de adquirir as substâncias, mas havia saído de sua própria casa, a guarnição retornou com o mesmo até o imóvel, onde fizeram contato com uma jovem de 19 anos, com quem foram localizados, em um dos bolsos do shorts, mais 22 invólucros de pasta base de cocaína.

A jovem afirmou ser esposa do suspeito, porém, relatou que o nome verdadeiro do mesmo não era José Alex, como este havia dito durante a abordagem, e sim Weslen Santos Trindade. Ainda segundo a agente, seu marido forneceu nome falso, devido possuir um mandado de prisão em seu desfavor.

Em continuidade nas buscas pela casa, foi encontrado no quarto do casal, uma pedaço de maconha pesando 31 gramas.

Diante dos flagrantes, o suspeito confessou se chamar Weslen e relatou que o mandado de prisão que possuía, era referente ao crime de roubo.

Devido marido e mulher terem entrado em divergência sobre a propriedade da droga, ambos foram conduzidos até a unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para prestarem esclarecimentos ao delegado de plantão.

Uma conselheira tutelar foi chamada para amparar a filha do casal, de apenas 1 ano e 8 meses, que posteriormente foi entregue aos cuidados de um familiar, com a autorização da própria mãe.