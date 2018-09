Domingo tem “3º Torneio de Pesca do Lagoa da Prata” de Vilhena

Nesse domingo 16, o Pesqueiro Lagoa da Prata de Vilhena, localizado na linha 135, Setor da Piscicultura Santa Fé, realizará o seu “3º Torneio de Pesca”, com mais de R$ 20 mil em premiações.

Para o pescador que faturar o primeiro lugar o valor a receber será de R$ 8 mil, o 2º lugar R$ 5 mil, o 3º R$ 3 mil, 4º R$ 2 mil, 5º R$ 1 mil, 6º R$ 700,00, 7º R$ 500,00, 8º R$ 200,00, 9º molinete e 10º caixa de pesca.

As inscrições continuam abertas pelo valor de R$ 250,00 individual ou dupla, com almoço incluso para duas pessoas. Mais informações entrar em contato com Weliton Stahl pelos telefones 3321-2761 e 9 8414-0825.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo : Ilustrativa/ Divulgação