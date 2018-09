Homem é encontrado morto dentro de casa na área rural de Vilhena

O corpo de Mário Tomé Pereira, de 47 anos, foi encontrado por um vizinho na manhã desta quarta-feira, 12, numa chácara na área rural de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, no local do fato, um vizinho de Mário contou que sentiu um mau cheiro, e achou que era algum bicho que havia morrido próximo a mina de água e foi averiguar.

Porém, ao chegar à mina não encontrou nada de errado, e percebeu que o mau cheiro saía da casa de seu vizinho. Com isso, foi até lá e encontrou a porta aberta e Mário morto, deitado na cama de barriga para cima.

Aparentemente o chacareiro está morto há cerca de quatro dias. No colchão e no chão havia sangue. Com essas evidências provavelmente Mário pode ter sido assassinado. Entretanto, somente a Polícia Técnica Cientifica (Politec), poderá apontar a real causa da morte, pois o corpo já estava em avançado estado de decomposição.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia