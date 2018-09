Jaime Bagattoli e Marco Rocha defendem geração de emprego e novo modelo de gestão pública

Os candidatos a Senado e ao Governo estão percorrendo a região central do Estado

O candidato a senado por Rondônia, Jaime Bagattoli, juntamente com o candidato a Governo do Estado, Marco Rocha (PSL) está cumprindo agenda nesta semana no centro do estado. A comitiva do PSL percorreu diversos municípios e começou nesta terça-feira, 11, uma série de reuniões e visitas no município de Ji-Paraná, após percorrer as cidades que compõem a região da BR-429.

Na noite desta terça, Marcos Rocha e Jaime Bagattoli se reuniram com membros da sociedade civil organizada para apresentarem suas propostas de trabalho. Na manhã desta terça-feira, 12, os candidatos visitaram o frigorífico Tangará onde defenderam, entre outras coisas, a redução do custo da máquina pública como forma de economizar recursos para que se possa ampliar o atendimento à sociedade.

Bagattoli disse, ainda, que para se gerar emprego é necessário haver interesse do poder público na eficiência da gestão de modo que não haja desperdício daquilo que é arrecadado. “Somos contra qualquer tipo reajuste e criação de novos impostos e estamos empenhados para trabalhar em prol da sociedade, não da classe política”, disse o candidato ao senado com apoio do Bolsonaro em Rondônia.

Em sua fala, Marcos Rocha apresentou sua experiência como gestor público e defendeu a transparência na gestão, o corte de gastos desnecessários e ainda um novo formato administrativo. “Defendemos gestão com austeridade, sem esquemas e loteamento de cargos. O Estado de Rondônia é rico e não podemos permitir que as coisas continuem dessa forma”, defendeu.

Os candidatos a Senado e Governo continuam na região até o final de semana.

Autor e foto: Rômulo Azevedo