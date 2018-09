Jovem preso com objetos furtados afirma estar tentando juntar dinheiro para sair da cidade por temer por sua vida

A prisão do jovem, de 28 anos, ocorreu na tarde de terça-feira, 11, no Bairro Cristo Rei, após este tentar fugir ao receber ordem de parada de uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO).

De acordo com o registro da ocorrência, em revista ao suspeito, que estava em uma bicicleta, foram localizados várias semijoias, uma faca, uma chave de fenda, um aparelho celular e a quantia de R$ 235,00.

Quando indagado sobre o motivo da fuga, o jovem disse que temia por sua vida, caso fosse preso e que a bicicleta na qual transitava, era produto de furto, sendo comprado no período da manhã, na Avenida Melvin Jones, de um indivíduo ao qual efetuou o pagamento com pequenas pedras de pasta base de cocaína.

O agente relatou ainda, que na noite anterior comprou uma porção de pasta base pelo valor de R$ 50,00 e que ficou trocando por objetos, pois pretendia vendê-los para juntar dinheiro e sair da cidade.

Como os militares já tinham conhecimento do furto de uma bicicleta similar, ocorrido em frente ao SINTERO na Avenida Capitão Castro, foi feito contato com a vítima, que de pronto a reconheceu como sendo sua e apresentou a nota fiscal do bem.

Também foi realizado contato com uma vítima de furto a residência, que reconheceu os objetos, assim como a mochila de cor cinza, na qual o jovem os transportava, como sendo de sua propriedade.

A vítima relatou que saiu pela manhã e ao retornar para casa, por volta das 11h00 daquele mesmo dia, encontrou a porta dos fundos aberta e a casa toda revirada, sentindo falta dos objetos acima relacionados e da quantia de R$ 235,00, mesmo valor encontrado com o suspeito.

Diante dos Fatos foi dado voz de prisão ao infrator, sendo este apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para o registro da ocorrência.

Texto e fotos: Extra de Rondônia