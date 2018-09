Maurão de Carvalho vai fortalecer o Banco do Povo para apoiar os pequenos empreendedores

Candidato ao Governo defendeu ampliação do microcrédito para apoiar pequenos negócios

O fortalecimento do Banco do Povo, agência de fomento ao microcrédito do Governo, foi defendido pelo candidato a governador da coligação “Rondônia, unidos somos fortes”, Maurão de Carvalho, durante agenda de campanha em Porto Velho, nesta segunda-feira (10).

Para o candidato, como muitas pessoas têm nos pequenos negócios uma fonte de renda, ou um complemento da renda familiar, é importante que haja uma ação governamental para garantir o acesso ao microcrédito, com juros subsidiados e facilidade na liberação do investimento.

“O Brasil enfrenta um crise de desemprego e muitas pessoas acabam entrando no mercado informal, para tentar garantir a subsistência da família. Por isso, é importante que o Estado garanta acesso ao crédito e possa estimular os pequenos negócios formais e também os informais, para que possam inclusive ter condições de formalidade”, destacou Maurão.

Maurão de Carvalho participou de reuniões e encontros com candidatos de sua coligação, além de outras ações campanha, apresentando e discutindo suas propostas, inseridas em seu plano de Governo.

“Uma das grandes demandas é o emprego, especialmente os mais jovens sonham com o primeiro emprego. Além da criação de empregos formais, com a manutenção do equilíbrio fiscal do Estado, que permita novos investimentos, temos que qualificar a mão-de-obra e assegurar também apoio para quem quer montar seu pequeno negócio. Gerar empregos e renda é fundamental para um crescimento sustentado e com benefícios para toda a sociedade”, concluiu.

Autor e foto: Assessoria