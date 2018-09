Motorista perde controle e bate em traseira de carreta estacionada

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, 12, por volta das 08h30, na Avenida Marechal Rondon, em frente do pátio do Posto Mirian, no Bairro Industrial Tancredo Neves, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o condutor da caminhonete Ford F-1000, de cor branca, placa NBC-3432/Vilhena, seguia pela Avenida Marechal Rondon, sentido, Cuiabá.

Quando ao chegar ao pátio posto, o motorista perdeu o controle de direção. Com isso, bateu na traseira de uma carreta que estava estacionada.

Apesar do forte impacto, não houve feridos, apenas danos materiais.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia