Policiais Militares do 3º BPM participam de Operação Lei Seca Educativa em Cerejeiras

Na noite de sábado, 08, foi realizada a Operação Lei Seca no município de Cerejeiras. As Operações foram desencadeadas através do DETRAN RO, por meio da Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) de Vilhena, com o apoio dos militares do 3º BPM.

As operações se iniciaram com uma preleção em Cerejeiras, com o objetivo de orientar cada Policial e Agente do DETRAN RO, sobre a execução da missão e determinar as funções de cada um.

Após isso os Policiais Militares se deslocaram até o local das blitz, para dar início à fiscalização.

Operação

Durante a operação foram abordados 200 veículos, sobretudo não foram registradas infração de trânsito já que a fiscalização foi de caráter educativo.

Fonte: Assessoria