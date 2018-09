Prefeitura cancela contrato com empresa de transportes e deixa alunos sem irem a escola

Três moradoras da linha 140, zona rural de Vilhena, entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia, se dizendo revoltadas com a falta de transporte escolar, que há quase uma semana, não é realizado na referida linha e tem deixado cerca de 50 crianças sem irem à escola.

De acordo com as mães, desde quinta-feira da semana passada, os ônibus que realizavam o transporte dos alunos para as escolas Marcos Donadon, Ensina-me a Vive, Machado de Assis, Alvares de Azevedo e Cecília Meireles, não tem passado e somente as crianças que se dirigem até a linha mais próxima, estão conseguindo ter acesso às escolas, ou então, aquelas que são trazidas até a cidade pelos próprios pais.

Uma das mães afirmou ter entrado em contato com o responsável pela empresa Biasi, que lhe informou estar ciente do desfalque, porém, para dar início aos trabalhos de transportes na linha 140 e em mais duas, que também estão descobertas, é necessário um contrato com a prefeitura, que cancelou com a empresa que prestava serviços, porém, até o momento não firmou contrato com sua transportadora, que seria provável substituta.

A reportagem do site tentou entrar em contato com o secretário de educação, Clésio Cássio, porém, o telefone do mesmo só cai na caixa de mensagem.

O Extra deixa espaço caso a Secretaria de Educação queira se pronunciar sobre o assunto.

Texto e foto: Extra de Rondônia