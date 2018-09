Adolescente procura polícia após receber mensagens aterrorizantes de perfil fake no Whatsapp

Uma adolescente de 17 anos procurou a Polícia Civil de Vilhena, na noite de quarta-feira, 12, para denunciar que estava recebendo ameaças aterrorizantes de um perfil fake do whatsapp.

De acordo com o registro da ocorrência, a menor relatou que uma pessoa, que se identificou como “Momo” e fazia uso de uma foto demoníaca, a adicionou no aplicativo e começou a fazer ameaças, dizendo que iria destruir tudo que ela amava, principalmente sua lama.

Ainda de acordo com a vítima, a pessoa que fazia uso do número (21) 98582-1480, chegou a questioná-la se se tinha interesse em manter relações sexuais através do referido aplicativo.

Diante dos fatos, a vítima procurou a polícia e alegou estar registrando a ocorrência para servir de alerta a outros menores, para não se deixarem seduzir e acabarem cometendo atos contra sua própria integridade morai.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa