Bioquímico do SAAE ministra palestra em escola pública com tema “Conservação da Água”

Na manhã desta quinta-feira, 13, alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Marechal Rondon, participaram de palestra ministrada pelo Bioquímico e Analista de Laboratório do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto (SAAE), Carlos Gava.

De acordo com Gava, a palestra teve como objetivo mostrar aos estudantes a importância da conservação e o uso racional da água.

Além disso, outros temas foram destacados no encontro, como a poluição causada pelos esgotos, pelo lixo jogado diretamente nos canais, nos rios, nas ruas e em outros lugares inadequados, que em períodos chuva, entopem a rede de escoamento. Com isso, causa alagamentos em cidades trazendo transtornos e doenças a comunidade.

Carlos ressalta que orientou os alunos sobre o reaproveitamento da água, assim como evitar banhos demorados.

A professora de matemática e coordenadora da aula, Hestia Romanowske, falou a reportagem que a temática abordada foi uma escolha dos estudantes na disciplina “Projeto de Vida”, onde os estudantes sugerem assuntos voltados a diferentes áreas da vida: Profissional, Saúde Integral, Meio Ambiente, Autoconhecimento e Voluntariado.

Sendo que através dessa disciplina, os alunos se orientam nas condutas e na direção de vida, contribuindo para a melhoria pessoal e da humanidade.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia