Funcionário de construtora encontra motocicleta abandonada às margens de rodovia

Na tarde de quarta-feira, 12, o funcionário de uma construtora entrou em contato com a central de operações da Polícia Militar de Vilhena, afirmando que havia visto uma motocicleta abandonada, às margens da BR-364, nas proximidades do Km 90.

De acordo com o registro da ocorrência, imediatamente após o recebimento da denúncia, uma guarnição se dirigiu ao local informado e realizou buscas, logrando êxito em localizar próximo ao meio-fio, coberta pela vegetação, uma motocicleta Honda CG 125 KS, de cor preta, com placa NBZ-2649, de Vilhena, que devido o estado de conservação, dava para perceber que estava no local há muito tempo.

Em consulta a placa do veículo, foi comprovado que o mesmo era produto de furto/roubo, porém, não foi possível constatar o dia do registro.

Diante dos fatos, o veículo foi removido pela guarnição e entregue na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da recuperação.

Texto e foto: Extra de Rondônia