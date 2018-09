Prefeito comemora início de exames do mamógrafo e visita pacientes; vereadores e vice acompanham

Na manhã desta quarta-feira, 12, o prefeito Eduardo japonês (PV) acompanhou o início dos atendimentos do mamógrafo no Hospital Regional de Vilhena (HR), conforme os agendamentos feitos desde segunda.

Os atendimentos serão feitos seguindo a ordem da Central de Regulação Básica.

Estiveram presentes também a vice-prefeita, Maria José, o secretário de Saúde, Afonso Emerick, a diretora do hospital, Ana Carla Andreolla, os vereadores Adilson de Oliveira, França Silva, Samir Ali, Vera da Farmácia, Tabalipa e Rafael Maziero.

Na oportunidade, o prefeito ressaltou a importância do aparelho para a saúde do município e a presteza e velocidade com o que o secretário Afonso Emerick cumpriu a solicitação.

“Esse era um dos meus compromissos com a saúde. Estou feliz em ter cumprido logo no início do mandato, pois assim poderemos atender muitas pessoas. A fila que se acumulou ao longo dos anos é grande, mas agora o equipamento está funcionando”, comemorou.

Seguindo a programação, o prefeito foi ao auditório do Hospital onde estava sendo realizado um treinamento aos enfermeiros e técnicos em enfermagem.

“Ainda, no HR, o prefeito fez questão de visitar os setores da unidade para conversar com os pacientes, como tem feito pelo menos duas vezes por semana”, diz a assessoria.

O APARELHO

O mamógrafo atenderá, em média, 200 pacientes por mês e a administração do hospital está coordenando a equipe para que o prazo de entrega dos laudos seja reduzido de 30 para 7 dias, melhorando o atendimento aos pacientes e proporcionando mais agilidade aos que precisam dar continuidade aos casos que necessitam de tratamento.

Com o laudo em mãos, os pacientes poderão dar continuidade no tratamento, caso seja identificado alguma alteração no exame.

AGENDAMENTOS

A Central de Regulação Básica, onde são feitos os agendamentos para exames no mamógrafo, fica na avenida Sabino Bezerra de Queiroz, n° 3920.

Texto e fotos: Assessoria