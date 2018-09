Profissionais da saúde participam do curso de pré-atendimento hospitalar em Colorado

Nos dias 11 e 12 de setembro, os profissionais de saúde do município de Colorado D’oeste realizaram um curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) com simulações em diferentes situações de acidentes diários.

Dentre as experiências do treinamento estavam situações de acidentes com arma branca, arma de fogo, agressão, fraturas e lesões.

O curso ocorreu no espaço do parque de exposições Marcos Donadon e com encenação na rua. Durante as aulas enfermeiros, técnicos, motorista e recepcionistas aprenderam novas técnicas para imobilização de membros com fratura, retirada do capacete e de pacientes em prancha, além de identificação de lesões.

O treinamento teve o objetivo de diminuir o nível de agravado no momento do atendimento e melhorar as chances de sobrevivências dos vitimados durante as ocorrências.

Segundo a diretora do hospital municipal de Colorado, Isabel Silva, a ideia do curso surgiu de uma conversa informal com o enfermeiro do Hospital Regional de Vilhena, Bruno Guimarães Tavares, da qual gostou da proposta e trouxe para sua cidade.

>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia