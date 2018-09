Secretário esclarece falta de transporte escolar e garante que alunos não serão prejudicados

Após a divulgação de uma matéria pelo Extra de Rondônia, onde mães da linha 140, zona rural de Vilhena, cobravam providências da Prefeitura, com relação à falta de transporte escolar, Clésio Cássio, secretário de educação, entrou em contato com o site para esclarecer os motivos dos desfalques, que há uma semana tem deixado cerca de 50 alunos sem irem a escola.

De acordo com Clésio, que afirmou ter atualmente quatro linhas descobertas no munícipio, a falta de transporte se deu devido a empresa ganhadora do último processo de licitação, ter tido 13 ônibus reprovados na vistoria do Detran, que não permitiu que os mesmos continuassem a rodar, sem as devidos reparos e total regularização das documentações.

Diante disto, foi necessário elaborar uma documentação de desistências da empresa sobre as quatros linhas, nas quais sete dos veículos reprovados faziam a locomoção dos alunos, para que assim, seja possível a contratação de ônibus da empresa que ficou em segundo lugar no processo licitatório.

Apesar dos termos burocráticos levarem um tempo, o secretário afirmou que está agilizando o máximo possível as documentações necessárias, para que o problema seja solucionado até o meio da semana que vem.

Com relação a perca de aulas e provas sofridas pelos alunos, Clésio garantiu que estes não serão prejudicados, pois as instituições de ensino nas quais estão matriculados, já estão cientes do problema e garantirão as reposições das matérias, assim que este for solucionado.

Por fim, o secretário solicitou aos pais que não tem condições de levar e buscar seus filhos na escola, que não os enviem para os pontos, até que seja veiculo por este site de notícias, o dia exato em que os novos ônibus começarão a rodar.

Texto e foto: Extra de Rondônia