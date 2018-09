Com proposta de fortalecimento de fronteiras e redução de taxas de energia elétrica, Pedro Nazareno é candidato ao governo

Na manhã desta sexta-feira, 14, visitou a redação do Extra de Rondônia o candidato ao governo, Pedro Nazareno Oliveira da Silva (PSTU), para apresentar suas propostas de campanha.

Morador de Porto Velho, Pedro Nazareno conta que seu pai é pioneiro no Estado, e que é o único candidato que traz a figura de uma mulher ao cargo de vice-governador, sendo sua parceira a professora, Nazaré Mendes.

O candidato conta que tem passado por vários municípios para conhecer as demandas de cada região, e garante que se for eleito trará muitas mudanças para Rondônia.

PLANOS DE GOVERNO

Um dos principais projetos apresentados por Nazareno é o de fortalecer as fronteiras do Estado para evitar o transporte de produtos ilegais, como armas, drogas ilícitas, veículos furtados, dentre outros.

“Pretendo intensificar o policiamento das cidades. Quero voltar com os postos policiais em bairros para trazer mais segurança aos populares”, afirmou ele.

Nazareno almeja realizar um trabalho de valorização do servidor da segurança pública, além de oferecer cursos de qualificação e requalificação. “Quero oferecer tecnologia de ponta, melhorar o serviço de inteligência, fornecer melhores condições de trabalho e investir na formação das academias de polícia”.

Na área da saúde, o candidato ao governo ressalta que pretende construir hospitais regionais para “desafogar” as unidades locais e conseguir atender toda a população. Além da valorização e especialização dos profissionais e investimentos em equipamentos e estruturas.

Para educação, o Nazareno pretende dar maior valorização aos servidores e investir em escolas de tempo integral, melhorando também os espaços físicos.

Outro projeto é o de reduzir os valores cobrados em energia elétrica. “Nós somos produtores da energia, nada mais justo do que pagar um valor relevante”.

Nazareno também trabalhará para liberação das atividades de garimpos do Estado, isso de forma sustentável, e em parceria com cooperativas e associações.

CONE SUL

Por ter atuado como superintendente do Conselho de Desenvolvimento de Rondônia, secretário de turismo adjunto do Estado e diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran), conhece as necessidades da região e sente-se capaz para geri-las.

“Pretendo investir pesado no turismo da região, no agronegócio e na indústria do Cone Sul. Não faltarão incentivos do nosso governo. Quero movimentar a economia e fazer com que o dinheiro passe pelos bolsos dos trabalhadores”, pontuou ele.

O candidato também afirma que irá gerar ainda mais emprego na região com a implantação do microcrédito.

Além do investimento, Nazareno ressalta que o ponto forte de sua gestão será o combate à corrupção. “Firmarei parcerias com a Polícia Civil, Militar, Federal, Tribunal de Contas, Controladoria Geral e o Ministério Público, para fazer auditorias preventivas, visando eliminar a corrupção”.

Caso venha a ganhar, Nazareno afirma que a população pode esperar uma gestão competente, humana, que resgatará a autoestima e esperança do povo rondoniense.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia