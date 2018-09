CTG de Colorado realiza abertura oficial da Semana Farroupilha 2018

Ocorreu na noite de quinta-feira, 13, no Rancho Xucro, anexo ao CTG “Saudades da Querência”, um jantar para a abertura oficial da Semana Farroupilha 2018, de Colorado.

Apesar de já terem sido realizados jantares na terça-feira, 11, e quarta-feira, 12, o jantar de quinta-feira, abriu oficialmente a festa tradicional, que terá fim na noite de sábado, 15, com um grandioso baile, animado pela Banda Focku’s, do Paraná.

A abertura foi regida por Rudi Naue, patrão do CTG de Colorado, que juntamente com a gauchada presente, realizou a “Prece do Gaúcho”, o “Pai nosso do Gaúcho” e por fim, ascendeu a chama crioula.

