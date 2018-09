Foragido do regime semiaberto é recapturado pela PM

A recaptura ocorreu no final da manhã de quinta-feira, 13, na esquina da Rua Rio de Janeiro com a Sergipe, no setor 17, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) que realizava ronda pelo referido setor, avistou Fabiano da Silva Ferreira, de 31 anos, já conhecido pelos militares por possuir várias passagens pela polícia.

Em abordagem ao suspeito, foi constatado haver em seu desfavor, um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena, por evasão do regime semiaberto.

Diante dos fatos, o agente recebeu voz de prisão, foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde passou por exames de corpo de delito e seguidamente, foi entregue nas dependências do Presido Cone Sul.

Texto e foto: Extra de Rondônia