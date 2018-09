Inicia venda de kit’s para 4ª “Caminhada Passos que Salvam” em Vilhena

No dia 25 de novembro acontece a 4ª “Caminhada Passos que Salvam” em Vilhena. Com saída da Avenida Major Amarante, em frente à antiga delegacia, e chegada na praça Nossa Senhora Aparecida. A ação busca conscientizar e alertar a população sobre os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil.

De acordo com Odair Flausino de Morais, um dos coordenadores do projeto em Vilhena, durante o evento será servido café da manhã e terá sorteio de brindes arrecadados com os comércios locais.

Com o intuito de angariar ainda mais fundos para Hospital de Amor Amazônia, são vendidos kits compostos por camisa, boné e sacochila, pelo valor de R$ 35,00. Para adquirir o seu basta entrar em contato com Anilza 9 8446-4945, Gonçalo 9 8151-7989, Fernando 9 8132-5969 e com Odair Flausino pelo 3322-3224.

INÍCIO DO PROJETO EM VILHENA

Flausino conta que o projeto teve início em 2015, e a cada ano tem atingido mais pessoas e aumentando tanto o número de adeptos a causa, quanto a venda de kits.

Segundo o coordenador no ano passado a caminhada atingiu os 52 municípios, além de seis distritos. “Rondônia tem uma participação significativa no projeto”, afirmou.

METAS

De acordo com Flausino a meta para este ano é a de vender 3 mil kits, além de superar o números de participantes da edição passada.

Além da caminha, os coordenadores estão se organizando para a realização do “14º Leilão Direito de Viver” que ocorrerá no dia 18 de novembro, no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito, onde serão ofertados produtos autografados por artistas que participaram da feira agropecuária de Vilhena, gados e outros itens doados.

SOBRE O HOSPITAL DE AMOR

Flausino pontua ainda que em outubro o Hospital de Amor iniciará seus trabalhos, ofertando os melhores equipamentos e profissionais qualificados.

O coordenador do projeto também explicou o motivo da mudança do nome. “Mudamos porque precisávamos de algo que identificasse o trabalho que é realizado lá. E o que tem de sobra no hospital, é o amor. Vale lembrar que a mudança é nacional”, finalizou ele.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia