Justiça decreta prisão preventiva de jovem suspeito de assassinar sogro com 13 tiros

A Polícia Civil representou e o poder judiciário acatou o pedido de prisão preventiva de Ezequielson de Souza Vieira, suspeito de assassinar a tiros o padrasto de sua esposa, na noite de sexta-feira, 07, quando o mesmo saia de uma residência, na Rua Mato Grosso, no Bairro Alphaville, em Vilhena.

Após as confissões do cunhado de Ezequielson, que presenciou o crime e acabou ferido ao tentar segurar a arma de fogo, para evitar a ação, o setor de investigação da delegacia de homicídios solicitou a prisão do suspeito, que se encontra foragido.

Segundo informações colhidas junto a Delegacia de Homicídios, o advogado de Ezequielson chegou a afirmar que o mesmo iria se entregar, mas até o momento, o agente que efetuou 13 tiros contra Baltazar Alves Martins, de 34 anos, a sangue frio, sendo quatro destes no rosto, não se apresentou a polícia.

Texto e foto: Extra de Rondônia