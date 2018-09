Ônibus a serviço da prefeitura se envolve em acidente no Cristo Rei

Um ônibus, que presta serviços para a Prefeitura Municipal, transportando alunos do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), se envolveu em um acidente no final da manhã desta sexta-feira, 14, no cruzamento da Avenida 1508, com a Melvin Jones, no Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com a motorista de um Ford EcoSport, que se chocou contra o ônibus e ficou com a frente totalmente destruída, ela seguia pela 1508 e teve a visão prejudicada por um caminhão, que estava estacionado próximo a esquina.

Ao tentar a travessia da Melvin Jones, a mulher acabou colidindo contra o ônibus, que seguia sentido BR-364, transportando vários estudantes do IFRO.

Apesar do impacto, ninguém se feriu e a Polícia Militar compareceu ao local e registrou o caso.