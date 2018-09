PC recupera objetos furtados de casa de estudantes de medicina; um ipad já estava no MT

O setor de investigação da Polícia Civil recuperou nesta semana, dois ipads, uma TV Smart de 40 polegadas, um notebook e vários objetos de menor valor, que haviam sido furtados da residência de dois estudantes de medicina da faculdade Unesc, de Vilhena.

O crime ocorreu na noite do dia 09 do mês corrente e imediatamente após colherem os depoimentos dos estudantes, que afirmaram terem chegado em casa e encontrado o imóvel revirado, dando por falta dos referidos objetos, os policiais já deram início às investigações conseguindo lograr êxito na localização de um ipad, já na cidade de Comodoro /MT.

Após localizarem o tal aparelho, os investigadores fizeram contato com agentes da PC da referida cidade, que o recuperam em posse de uma mulher, que afirmou que seu esposo, que trabalha como motorista de carreta para a empresa Tertuliano, de Vilhena, havia dado o objeto de presente para o filho do casal.

Diante dos relatos da mulher, foi feito contato com o marido desta, que afirmou estar na cidade de Cuiabá, mas relatou ter comprado o aparelho de um borracheiro, que presta serviços para a mesma empresa que ele.

Já na borracharia do Posto Tertuliano, localizado na Avenida Celso Mazutti, os policiais fizeram contato com o borracheiro indicado pelo caminhoneiro, que afirmou apenas ter intermediado a venda para um colega de trabalho pelo valor de R$ 400,00, sob a promessa de lucrar a quantia de R$ 50,00.

Quando questionado da localização deste tal colega, o borracheiro levou os investigadores até as proximidades do Ginásio de Esportes Geraldão, onde de fato o agente, que presta serviços e reside no pátio do posto Tertuliano, foi localizado e confessou a autoria do furto.

O agente, que é menor de idade, afirmou que após uma breve observação pelo bairro onde as vítimas residem, escolheu o imóvel devido à proximidade da janela de um dos quartos ao muro e por não possuir vizinhos próximos.

Após confessar o crime e relatar o modus operandi usado para praticá-lo, o menor conduziu os policiais até um quarto localizado no andar de cima da borracharia, onde de fato estavam o outro IPAd, o televisor, um estetoscópios e demais objetos, que foram reconhecidos pelos estudantes.

Diante dos fatos, o menor foi apreendido e conduzido até a Unidade Integrada de segurança Pública para serem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Texto e fotos: Extra de Rondônia