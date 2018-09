Presidente do Orleans visita EXTRA, fala sobre associação e convida moradores para mutirão de limpeza

Nesta sexta-feira, 14, Carlos Roberto Dias, presidente da Associação dos Moradores do Bairro Orleans e Alphaville, visitou a redação do Extra de Rondônia, para falar sobre a criação da associação e reivindicar melhorias para os bairros.

De acordo com Carlos, a associação foi criada há dois meses para atender os anseios da comunidade. Os moradores observaram que, com a criação de uma associação teriam mais força para reivindicar melhorias e assim trazer benefícios à população.

Roberto frisa que o bairro precisa com urgência de diversas melhorias, tais como: iluminação pública, limpeza em terrenos baldios abandonados, segurança, pois o Bairro Orleans e Alphaville são alvos constantes de bandidos.

Na questão da iluminação pública, o presidente ressalta que falou com o Secretário de Obras, no qual pediu que os moradores ligassem na Semosp e passassem o endereço onde havia problemas. Com isso, morador que ligou foi atendido e o problema já foi resolvido.

Em relação à praça, ela é usada não só por moradores do Orleans e Alphaville, mas por todos os bairros que cercam a região. “As pessoas não usam com respeito e consciência, jogam todos os tipos de lixo no chão, não cuidam dos brinquedos, que alias estão praticamente todos enferrujados e com problemas”, frisou.

Dias conta que no próximo dia 30, a associação vai fazer um mutirão para promover limpeza na praça, e desde já organizando uma comissão para tomar frente e reformar os brinquedos na praça, para dar mais qualidade de vida às crianças e comunidade em geral. Carlos ressalta que o poder público tem responsabilidade, mas a população também tem que fazer cada um sua parte para manter o bairro, a praça e os brinquedos limpos e bem cuidados, além de plantio de árvores.

O presidente fala que está tentando contato com o escritório que fez o loteamento para saber a que pé está à questão de dois lotes que foram doados para a construção da sede da associação.

Para encerrar, Carlos pede à comunidade que entre na luta junto à associação para cuidar dos interesses dos moradores, só assim terão voz para cobrar do poder público, pontuou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Divulgação