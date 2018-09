Sindicalista candidato ao senado visita o EXTRA e expõe ideias caso seja eleito

Na quinta-feira, 13, o sindicalista Tito Paz, candidato ao senado pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), visitou a redação do Extra de Rondônia, onde falou sobre sua candidatura ao senado federal.

De acordo com Tito essa é a segunda vez que coloca seu nome a apreciação do eleitorado rondoniense. A primeira, saiu candidato a deputado estadual.

Paz explica que está no Cone Sul para levar seu nome ao conhecimento da comunidade, pois sua campanha é pautada em defesa dos direitos dos trabalhadores, do emprego e da aposentadoria.

O sindicalista diz que é oriundo da Polícia Civil, e por isso, está em sua agenda visitas aos colegas em todas as cidades de Rondônia, começando pelo Cone Sul.

Tito diz que a proposta principal é a renovação de nomes e ideias, porque a sociedade está exigindo e clamando por mudança. Com isso, está se apresentado como nova alternativa para que o eleitor tenha opção para escolher nomes limpos e promover a renovação.

Paz é presidente afastado da Federação dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, e também tem como objetivo desenvolver atividades em defesa dos trabalhadores em geral. Além disso, Tito ressalta que tem projeto especial para o município de Guajará Mirim – a implantação de uma área de livre comércio, onde serão contempladas a comunidade e as empresas de importação e exportação.

Outro tema importante levantando pelo candidato, é a captação de recursos no senado para pavimentação asfáltica da estrada que liga Nova Mamoré ao município de Ariquemes, sendo que por anos os agricultores clamam por melhorias para escoar a produção.

Um ponto importante relatado pelo candidato é a construção de duas pontes na região de Porto Velho, sendo uma no Rio Araras e outra no Ribeirão, no qual foram construídas na época em que os ingleses desbravaram a região.

Para o Cone Sul, Tito diz que se for eleito estará à disposição dos prefeitos dando total apoio para receber projetos e destinar emendas para os municípios.

Para encerrar, o sindicalista ressalta que o povo de Rondônia, pode esperar um senador ficha limpa e atuante em todas as áreas, trabalhando com afinco para alavancar o desenvolvimento do Estado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia