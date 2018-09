Torneio de Pesca no Rio Guaporé em Comodoro-MT premiará vencedor com R$ 6 mil

O 1º Torneio de Pesca Municipal “Amigos do Guaporé” acontece nos dias 22 e 23 de setembro.

A competição reunirá amantes do esportes de Comodoro e região. O local escolhido é o Porto Municipal Joaquim Marques Neves no Rio Guaporé, a 100 quilômetros da área urbana do município.

Com até três integrantes por embarcação, o torneio premiará com R$ 6 mil o primeiro colocado, do segundo lugar até o quinto o prêmio será em dinheiro. O último lugar levará para casa um kit de pesca.

Organizado pela Prefeitura de Comodoro, por meio da Secretaria de Esporte e Turismo com apoio da Câmara de Vereadores e comércio local, o evento contará com show de Renan & Rapha. Simultâneo acontecerá o campeonato de Pesca de Barranco com vara de bambu, para essa competição o primeiro e segundo lugar receberão premiação em dinheiro.

As inscrições para a Pesca Embarcada estão abertas até 20 de setembro no site da Prefeitura clique AQUI.

O valor é de R$ 250,00 por equipe, a prova terá duração de aproximadamente 4h e o pagamento feito via boleto bancário.

Já a modalidade Pesca de Barranco a organização informa que ocorrerá no local do evento, horas antes da competição valor R$ 30,00 individual.

Informações pelo fone (65) 996976217 Lekinha ou (65) 999615614 Marquinhos.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação