Usuários de drogas ateiam fogo em casa após serem expulsos pela PM

O incêndio foi provocado por volta das 19h30 desta sexta-feira, 14, em uma residência localizada na rua Amapá, no setor 19, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas junto a Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira, uma guarnição esteve no local e expulsou vários pessoas do imóvel, que era usado como ponto de encontro de usuários de drogas.

Porém, revoltados com ação, que se deu após denúncias de vizinhos incomodados com a movimentação e comercialização de drogas no local, alguns usuários retornaram no início da noite e atearam fogo no imóvel que era de madeira e foi totalmente consumido pelas chamas.

Equipes do Corpo de Bombeiro estiveram no local e controlaram as chamas. Não houve registro de feridos.

Texto e fotos: Extra de Rondônia