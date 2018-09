VÍDEO: Chateado com visitantes, prefeito de Pimenteiras anuncia lei que proíbe entrada no rio Guaporé sem guia turístico

O prefeito de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Luiz Dondé (PDT), decidiu radicalizar devido à falta de “colaboração” de turistas que visitam esse município apenas para pescar.

Em vídeo enviado ao Extra de Rondônia, “Vino”, como conhecido, anunciou a criação de uma lei municipal que proíbe a entrada de pessoas ao rio Guaporé, sem a companhia de um guia turístico.

Assim sendo, o turista terá que pagar uma taxa ao município como espécie de ajuda para manter as necessidades básicas no local.

O anúncio do mandatário municipal aconteceu durante a realização do 1º campeonato de pesca, promovido dias atrás, e que reuniu inúmeros turistas. Na oportunidade, esteve presente o superintendente do turismo de Rondônia, Gerson Szezerbatz Zanato.

“Fico indignado com essas pessoas que só vêm a Pimenteiras para se divertir e não colaboram com o município. São mais de 60 barcos na competição, mas poucos colaboram”, desabafou.

MUDANDO A CARA DE PIMENTEIRAS

De acordo com “Vino”, as mudanças em sua administração são visíveis devido a várias obras em execução em Pimenteiras.

Ele garantiu que há dinheiro na caixa da prefeitura para construção de um ginásio, mas a obra só deverá ser iniciada no próximo ano devido à falta de orçamento.

Por sua vez, Zanato parabenizou o prefeito pelas “mudanças que são perceptíveis aos pimenteirenses”.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia