Articuladora estadual reúne comissão do Selo Unicef de Chupinguaia

Na última sexta-feira, 15, os membros da comissão do Selo Unicef de Chupinguaia participaram de um reunião com a articuladora estadual, Márcia Trajano, na sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Durante o encontro, a articuladora falou sobre o funcionamento do Selo Unicef, as metodologias usadas, os resultados esperados de cada município que integra o programa, os indicadores e detalhou como acontecerá a avaliação dos municípios no 1º Fórum Comunitário.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação