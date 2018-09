ARTIGO: Preparação Profissional

Você, que é Diretor ou Administrador empresarial, tem certeza de que está preparado para gerenciar seu negócio? Você se preparou, convenientemente, para resolver os problemas operacionais de sua empresa, de forma eficaz, rápida e segura? Você decide sozinho ou costuma ouvir outras pessoas, antes de tomar uma decisão importante? Os resultados obtidos já o colocaram na liderança de seu segmento?

Meu amigo tem 60 anos e está se preparando para iniciar o doutorado na Universidade Federal do RGS, curso de 3 anos, com aulas presenciais. Esta semana tivemos uma longa e interessante conversa profissional a respeito. Enquanto ele me dizia sobre o quê a universidade tem para oferecer aos alunos, eu ponderava-lhe as grandes e urgentes carências que as empresas nacionais enfrentam na atual conjuntura.

Nunca antes nossas empresas precisaram tanto da ajuda de estudos técnicos profundos, que as auxiliassem. É uma pena, mas no nosso país não existe um diálogo permanente entre as universidades/escolas de negócios e as empresas. É preciso ser sábio para tomar a decisão correta. E, adicionalmente, evitar que – ao final do curso – você tenha apenas um lindo certificado, numa bela moldura, pendurado na parede de seu escritório!

A Diretora da Imobiliária e Construtora na qual trabalho, consultou-me sobre minha opinião a respeito de um curso de uma semana, que lhe foi oferecido em São Paulo. Apoiei-a e incentivei-a a ir. Nos intervalos do evento (realizado nesta semana), ela nos mandava mensagens e fotos, material e comentários sobre as principais temas e discussões havidas.

O perfil atual do comprador de imóveis; os principais fatores que o influenciam; uma autocrítica severa dos sites existentes no mercado (agentes imobiliários); os segundos decisivos que levam um cliente potencial a permanecer atento à propaganda ou a abandoná-la de vez, por falta de foco e conteúdo…

Às vezes pensamos que entendemos do negócio, mas isso é um equívoco. Desejo lembrar a você, que é um executivo, que é muito bom, de tempos em tempos, parar e rever seus conceitos. Talvez sua maior necessidade atual seja aprender; ou reaprender a fazer negócios; ou acompanhar melhor as novas técnicas de vendas disponíveis; ou conhecer mais profundamente as posturas e gostos de clientes; ou saber identificar os sonhos e preferências dos clientes potenciais; ou como usar melhor as mídias existentes no mercado…

Fico feliz que aquela diretora viajou. O impacto de um curso pode ser enorme; pode lhe dar uma nova visão e fazê-lo um profissional mais efetivo e produtivo (Conecta Imobi). Oportunidades existem. Quem sabe sua maior deficiência seja a incapacidade de fugir da rotina. Experimente ousar e inovar; investir mais em você mesmo. Pense nisso enquanto lhe digo até a semana que vem…

Texto: Humberto Lago/Consultor Empresarial