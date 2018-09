Em visita ao EXTRA, Expedito fala que irá retomar o HRV e será um governador municipalista

Na manhã deste sábado, 15, Expedito Junior (PSDB), candidato a governo de Rondônia, visitou a redação do Extra de Rondônia, onde falou sobre sua visita no Cone Sul.

Expedito explica que sua visita ao Cone Sul, visa fortalecer laços com empresários e com a comunidade, pois é um polo produtor muito importante para o Estado, e se eleito governador, terá um olhar especial voltado para o setor do agronegócio, sendo tanto para o pequeno quanto para o grande produtor.

Junior diz que está discutindo com a sociedade o modelo ideal para apoiar a agroindústria. Sendo governador, Expedito afirma que irá resgatar a Emater que está inerte no que tange o fomento junto ao agricultor.

Junior ressalta a importância da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, via essencial para escoar a produção, principalmente de peixes, que tem um aumento significativo no preço devido ao transporte ter que ser feito de barco. Por isso, irá se empenhar para viabilizar a pavimentação asfáltica. Além disso, irá empenhar-se para duplicar a BR-364, de Vilhena a Porto Velho.

Expedito afirma que vai investir pesado na conservação das estradas rurais em todo Estado, que é de suma importância para o agricultor ter qualidade de vida, além de escoar a produção sem ter prejuízos.

Contudo, Expedito conta que se eleito, no segundo dia de mandato virá a Vilhena para regionalizar a saúde, em primeiro lugar reassumir o Hospital Regional e Vilhena (HRV), e acordar com a bancada federal a construção de um novo hospital regional e assumir a alta complexidade para atender os sete municípios do Cone Sul.

Junior explica que se o povo o quiser como governador pode ter certeza que seu secretariado será escolhido a dedo, e afirma que não terá nenhum nome por indicação política.

Expedito elogia seu candidato à vice Mauricio Carvalho e ressalta a qualidade e pujança do jovem que é presidente da Câmara de Vereadores de Porto Velho.

Por fim, Expedito diz que o povo de Rondônia pode esperar um governador com vontade de trabalhar e vem para somar e não dividir. Com garra e a vontade de fazer de Rondônia o melhor e Estado da federação.

